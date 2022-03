CdM: “Striscione e cori razzisti di Verona sono figli dell’idiozia”

Il Corriere del Mezzogiorno nell’editoriale torna a parlare degli episodi di Verona, commentando duramente striscione e cori razzisti dei tifosi gialloblù. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Ormai è provato, l’idiozia è resistente a tutto. Prima la pandemia, poi addirittura la guerra a due passi da casa, niente, non la si scalfisce. Cambia tutto, anche le abitudini fortificate da anni, l’idiozia no. Anzi, si rinforza. E appare ancora più fastidiosa, addirittura intollerabile.

Non so come definire coloro che hanno esposto a Verona le coordinate di Napoli per esporla ad un ideale bombardamento da parte della Russia. Probabilmente sono gli stessi spiritosissimi artisti di strada, una volta entrati sugli spalti, hanno rivolto cori vergognosi contro Koulibaly, Osimhen e Napoli“.