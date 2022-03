Oggi durante la trasmissione Tele A, è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma, che ha parlato dello scudetto e in particolar modo della posizione di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, a riguardo. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Sul massimo dirigente degli azzurri sento un refrain che ha come effetto quello di farmi diventare l’imprenditore cinematografico simpatico. Si dice sempre che De Laurentiis non abbia alcuna voglia di vincere lo scudetto. Mi sembra un qualcosa di assurdo. Non immagino il presidente andare negli spogliatoi ad intimare ai suoi di non vincere il titolo. Hanno tremendamente torto, ma insistono. Perché non dovrebbe voler vincere lo scudetto? Sicuramente non si dissanguerà per trionfare, ma sarebbe felice di vincere il torneo anche per una questione di denaro. Sapete quanto incasserebbe se vincesse il campionato? Circa 33 milioni di euro! E non ditemi che dovrebbe aumentare gli ingaggi ai calciatori, le spese non aumenterebbero più degli incassi. Sapete poi che gioia per lui trionfare dopo Maradona?!”.