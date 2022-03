UFFICIALE – Giudice Sportivo, tutti gli squalificati per la prossima giornata di Serie A: non solo il rosso per Faraoni

Il Giudice Sportivo ha reso noti tutti i provvedimenti e i calciatori squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

I calciatori squalificati sono otto, tutti per un turno: Faraoni, Ceccherini e Ilic (Verona), Zaccagni (Lazio), Bonifazi e Sansone(Bologna), Raspadori (Sassuolo), Zappacosta (Atalanta).

Inoltre, per Faraoni, anche una multa di “€ 1.500,00: doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra”.