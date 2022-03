Udinese, parla Udogie: “Siamo una squadra aggressuva per 90 minuti, la sconfitta con il Verona ci ha svegliati”

Destiny Udogie, difensore dell’Udinese, prossimo avversario del Napoli, ha parlato a Udinese TV della stagione dei bianconeri.

“Cioffi? Con lui lavoriamo sull’aggressività, lo siamo per 90 minuti in ogni partita e siamo contenti dei risultati che stiamo avendo nell’ultimo periodo. Vogliamo continuare così. La sconfitta contro il Verona è stata pesante, ci ha fatto cambiare marcia. Dopo quella partita qualcosa è cambiato nel gruppo. Il mister ci carica e noi entriamo in campo motivati. Ci chiede di esser concreti e ti tirare di più in porta”.