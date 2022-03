Il CT dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della lotta scudetto in Serie A e del suo rapporto con Zielinski.

“Scudetto? Napoli, Inter e Milan se la giocheranno fino alla fine. Io per ovvi motivi tifo per gli azzurri (il CT Rossi vive a Pozzuoli, ndr). Il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsela sino all’ultima gara. Inoltre, ho avuto modo di conoscere un calciatore azzurro, Piotr Zielinski. E’ un uomo incredibile, un ragazzo eccezionale”.