Repubblica – Tabù Maradona, ma il Napoli adesso ha una marcia in più

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli a seguito del successo ottenuto contro il Verona di Tudor.

Il quotidiano pone l’accento sull’ottima prestazione mostrata in campo dal gruppo partenopeo, il quale deve trovare la stessa compattezza di squadra anche nello stadio Maradona. In casa, infatti, il Napoli non sta ottenendo i risultati sperati, sebbene il tifo azzurro sia sempre stato uno sprone per vincere.

Con il ritorno di Koulibaly, Anguissa e Osimhen schierabili insieme dal 1′, gli azzurri avranno una marcia in più affinché questo tabù venga esorcizzato.