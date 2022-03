Non è un segreto che al Napoli piaccia molto Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo. Spalletti e ADL concordano sul fatto che sarebbe un’ottima aggiunta alla squadra nella prossima stagione. Anche altre big sono interessate a trovare un accordo per acuistarlo. Ecco quanto riportato da Repubblica a riguardo:

“Berardi potrebbe approdare in una big del campionato italiano, vuole giocare in una squadra in grado di offrirgli la possibilità di partecipare alla Champions League.

Napoli e Milan lo monitorano da tempo: gli azzurri sono alla ricerca dell’erede di Insigne. Berardi piace moltissimo sia a Spalletti che a De Laurentiis, sarebbe perfetto per il 4-2-3-1, e Spalletti vira a volte sul 4-3-3.

Il Sassuolo parte da una valutazione di 35 milioni di euro. Su Berardi c’è anche il duo Massara-Maldini: il Milan cerca un esterno d’attacco da regalare a Pioli. I rossoneri vorrebbero abbassare il costo inserendo nella trattativa alcuni giovani della Primavera come il centrocampista Enrico di Gesù, classe 2002, che piace moltissimo alla dirigenza emiliana”.