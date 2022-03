Il Mattino – Pieri: “Un errore arbitrale clamoroso in Torino-Inter, vi spiego”

L’ex arbitro Tiziano Pieri, moviolista per la Rai, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il grosso errore arbitrale commesso da Massa e Guida durante il match di domenica sera, Torino-Inter e il rigore non dato ai granata. Ecco le sue parole:

“Le colpe di questo errore sono divise tra arbitro e Var, ovvero tra Guida e Massa. Guida, che peraltro fino a quel momento aveva arbitrato in maniera impeccabile una gara tutt’altro che facile, è sembrato sicuro della sua chiamata in campo e quello è il primo errore. Ma chi era davanti al monitor si doveva chiedere: Questo è un chiaro ed evidente errore? Massa non si sarà fatto questa domanda. Per costruire un arbitro ci vogliono tante partite e il designatore Rocchi deve valorizzare i giovani. Poi, ovviamente, alcuni rispondono, altri meno. Certo, fa effetto vedere che questa volta a sbagliare siano stati due tra i più esperti. L’unica speranza è che, avendo una personalità forte si mettano alle spalle in fretta questo errore clamoroso”.