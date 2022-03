Il campionato di serie A è tutt’altro che finito, ma già da adesso si possono cominciare a tirare le somme riguardo il rendimento delle varie squadre. Poco prima della 29esima giornata del campionato, infatti, Transfermarkt ha fatto un bilancio guardando alle statistiche e prendendo in considerazione i km percorsi da tutti i giocatori. Ha poi stilato una classifica dei migliori dieci per ogni reparto.

Per quanto riguarda il centrocampo, nella top 10 non compare nessun giocatore del Napoli; se allunghiamo lo sguardo, però, ci accorgiamo che la 14esima posizione è occupata da Zambo Anguissa, il quale ha percorso 10.8 km circa in 1390 minuti giocati. Ai primi posti, invece compaiono Brozovic e Thorsby (11,7), Freuler e Milinkovic-Savic (11,5), Kiwior (11,4), Cristante (11,3), Pellegrini (11,0), Maxime Lopez e Barella (10,9).

Nella classifica che riguarda i terzini e gli esterni di centrocampo, invece, compaiono ben due giocatori azzurri, ossia Di Lorenzo al quinto posto con 10,3 km percorsi in media (così come anche Biraghi e Nandez), e poco più in basso, all’ottava posizione Mario Rui, con 10,1 km, accompagnato da Cambiaso e Marusic. Le prime posizioni sono invece occupate da Candreva (10,8), Faraoni (10,7), Odriozola (10,5) e Silvan Hefti (10,4).

Infine, nel reparto di difesa, c’è un solo giocatore del Napoli in questa top 10, Amir Rrahmani, al settimo posto con 10,4 km, insieme a Martinez Quarta. Nelle altre posizioni ci sono invece Luiz Felipe (10,7), Skriniar e Acerbi (10,6), Toloi e Caldara (10,5), Nikolaou (10,3), Ceccaroni e Carboni (10,2).