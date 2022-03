Quest’oggi Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e opinionista DAZN, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport e ha parlato della lotta scudetto. Ecco quanto dichiarato:

“L’Inter rimane la favorita? Ora dipende tutto dal Milan, ma l’Inter è lì e Inzaghi doveva passare da queste difficoltà per imparare ad essere un vincente. Simone è un grande tecnico, gli serve lo scudetto per attestarsi tra i top. E anche per questo dico “Attenti al Napoli”. Spalletti è l’unico tra i primi tre ad aver vinto un campionato, anche se in Russia”.