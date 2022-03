Gaetano D’Agostino: “Fabian-Lobotka, miglior coppia di centrocampo per Spalletti”

L’ex calciatore Gaetano D’Agostino, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Station Radio nel corso della trasmissione 1 Football Club; ecco quanto detto:

“Qual è la migliore coppia di centrocampo nella rosa di Luciano Spalletti? Secondo me, Lobotka-Fabian Ruiz se si vuole fare una partita di palleggio, Lobotka-Anguissa se vuoi fare una partita di sostanza. Per me è imprescindibile il polacco rispetto agli altri al momento. Napoli-Udinese? I bianconeri stanno facendo un buon campionato, è una squadra molto fisica che sta mettendo chiunque in difficoltà. Ha dei motori importanti e 2/3 giocatori che alzano il livello come Deulofeu e Pereyra”.

“Il Napoli mi ha stupito contro il Verona perché si è saputa adattare al loro gioco, cercando di verticalizzare di più e costringendo Osimhen a fare duelli assidui. Ha cercato di abbassare la percentuale di errore e questo dimostra predisposizione al sacrificio perché snaturarsi non è facile e dimostra maturità e intelligenza”.

Infine, un retroscena sul suo mancato approdo in azzurro: “Perchènon accettai il Napoli? Perché sono un cogl… Fu un mio errore, perché avevo già trovato l’accordo della Juve e c’era anche il Real Madrid. Si inserì il Napoli, ma mi sentii di rifiutare. E’ l’unico rammarico della mia vita, mi sarei divertito tantissimo. Se tornassi indietro, agirei diversamente”, ha ricordato.