Marco Branca, agente e membro dell’agenzia che assiste Fabian, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro del centrocampista del Napoli.

“Futuro? Ha appeal in tutta Europa, è un calciatore forte. Il club affronterà la situazione nel momento giusto, con l’avvicinarsi del mercato si fanno bilanci ma c’è tempo per tutto. Alla fine saranno gli uomini a prendere decisioni, ora è presto per parlarne”.