Di Michele: “Il Napoli può vincere lo scudetto assolutamente, è dentro”￼￼￼

David Di Michele, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Station Radio ai microfoni di 1 Football Club; ecco quanto detto:

“Possibilità Scudetto per il Napoli? Ne ha eccome! E’ sempre dentro, come anche Inter e Juventus che sta facendo una rincorsa incredibile. Il Milan si è ripreso, il pareggio con l’Udinese l’aveva fatta rallentare. Tutte sono dentro, la prima che sbaglia sicuramente dietro vanno forte. Il Napoli dopo la sconfitta con il Milan ha vinto a Verona, una formazione difficile da affrontare. Tutte e 4 possono vincere lo Scudetto”, ha affermato l’ex attaccante italiano che, per anni, ha segnato numerosi gol con le maglie di Salernitana, Udinese e Torino in Serie A.

“Quali insidie ci sono per il Napoli contro l’Udinese? L’Udinese può fare una partita importantissima come una deludente. Ultimamente sta facendo prestazioni importanti con giocatori che possono cambiare la partita come Deulofeu o Beto. C’è anche Udogie, è una squadra che si sta rivelando anche a livello qualitativo importante. Hanno ricompattato il gruppo, facendo delle prestazioni che pensavano di fare molto prima ma non è stato così. Il Napoli deve metterci qualcosa in più rispetto alle partite precedenti”.

Infine, sullo striscione dei veronesi contro il Napoli: “Incommentabile, se nel 2022 stiamo ancora così… E’ una frangia minima della tifoseria veronese, ma con quel gesto dimostra che in Italia c’è ancora ignoranza e c’è da migliorare. L’unione fa la forza, dovremo metterli tutti da parte”.