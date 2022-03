Da Udine – Pesante infortunio per Perez contro la Roma, in forte dubbio la sua presenza col Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano friulano, il gazzettino, le condizioni del difensore centrale dell’Udinese, Nehuen Perez, sono piuttosto allarmanti. L’argentino, costretto a lasciare il campo durante il match finito in pareggio con la Roma, ha rimediato una distorsione della caviglia. Per questo motivo, è in forte dubbio la sua partenza per la trasferta di Napoli. L’Udinese sfiderà gli azzurri sabato prossimo al Maradona, Cioffi, con ogni probabilità, dovrà fare a meno del difensore ex Atletico Madrid.