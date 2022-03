La corsa scudetto quest’anno è più intrigante che mai. Le tre squandre più interessate sono chiaramente le prime tre in classifica, Milan, Napoli e Inter. Secondo quanto riportato sul Corriere della Sera, in ottica scudetto, i campioni in carica temono più i rossoneri che il Napoli di Luciano Spalletti. Ecco quanto riportato sull’edizione odierna del quotidiano:

“La corsa scudetto non è chiusa. L’Inter vede nel Milan l’avversario più temibile, il Napoli è più portato a sperperare. Vincendo la partita da recuperare con il Bologna, il distacco dai rossoneri sarebbe solo di un punto: un testa a testa fino all’ultima giornata. La squandra di Inzaghi però deve recuperare brillantezza fisica, leggerezza mentale e i gol. Due reti nelle ultime 4 trasferte sono troppo poche”.