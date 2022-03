Alessandro Barbano, vice-direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di “il Bello del Calcio“, una trasmissione che va in onda su Canale 8, e ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la vittoria del Napoli a Verona. Queste sono state le parole di Barbano:

“Mi sembra una nuova occasione per Spalletti, la vittoria è importantissima e rimette la squadra azzurra in corsa per il titolo. Secondo una mia nuova proiezione, lo Scudetto si può vincere con 82/83 punti. Il Napoli però deve evitare gli scivoloni visti con le altre big. Bisognerà perciò fare attenzione alle partite contro Atalanta, Fiorentina e Roma”.