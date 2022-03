Sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si è parlato della vittoria del Napoli a Verona di domenica pomeriggio. Secondo quanto riportato, nello spogliatoio degli azzurri ci sono ben tre leader che guidato la squadra e si fanno sentire con chiarezza nei momenti decisivi. Si tratta del comandante Kalidou Koulibaly, il capitano Lorenzo Insigne e Dries Mertens.

Per vincere contro l’Hellas però, gli azzurri si sono affidati ad un’unica persona, il loro allenatore Luciano Spalletti, per poter continuare a credere nel sogno scudetto. Il mister infatti si è rivelato molto bravo a trasformare l’atmosfera incidendo in tutti gli aspetti della preparazione della partita di Verona. Basterà il sostegno di Spalletti per vincere le prossime partite?