Cassano: “Il Napoli dovrà vergognarsi se farà vincere lo scudetto alla Juventus”

Antonio Cassano, ex fantasista, ha parlato nella consueta Bobo tv del momento scudetto e delle possibilità della Juventus:

“Solo un matto potrebbe pensare di mettere una fiche sullo scudetto alla Juventus: Inter, Milan e Napoli dovrebbero buttarsi da un burrone e se succederà io sarò il primo a disintegrarle. Non è possibile che si facciano superare da una squadra simile, non è concepibile”.

Antonio Cassano ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Napoli, Inter e Milan dovranno vergognarsi se faranno vincere lo scudetto alla Juventus, una squadra che gioca malissimo. Inoltre, particolare non di poco conto, la compagine allenata da mister Massimiliano Allegri è anche impegnata in Champions League. Per questo motivo la Vecchia Signora, qualora superasse il turno, sarebbe costretta a sprecare energie importanti nella competizione per club più importante”.