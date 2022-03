L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla partita disputata ieri tra Napoli e Verona, terminata 2-1 per gli azzurri di Spalletti.

In particolar modo, il quotidiano pone l’accento sull’ottima prestazione di Giovanni di Lorenzo, protagonista di una vittoria fondamentale per gli azzurri in ottica scudetto.

È stato suo lo scatto sulla fascia destra, che lo ha portato a realizzare l’assist per il secondo goal di Osimhen. Voto: 7