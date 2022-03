TuttoSport – Alcuni big club europei puntano Bremer: la situazione

Gleison Bremer ha gli occhi puntati di alcuni big club europei.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il difensore del Torino sarebbe corteggiatissimo sia in Serie A che all’estero: in Italia anche il Napoli aveva fatto qualche sondaggio tempo fa, mentre altri club come Inter e Juventus non sono totalmente estromessi dalla corsa al difensore granata. In questo momento, però, bisogna registrare un forte interesse di club blasonati a livello europeo e mondiale come Bayern Monaco, Liverpool e City che potrebbero dare dominare l’asta che comporterebbe l’acquisto di una delle rivelazioni più importanti di queste ultime stagioni di Serie A; la stagione attuale rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per la carriera del brasiliano classe 97′.