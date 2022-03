Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Marco Guida e Davide Massa, rispettivamente direttore di gara e addetto al Var della sfida Torino-Inter, saranno fermati per almeno tre turni. Pagano il fatto di non aver fischiato il rigore per i granata per fallo di Ranocchia su Belotti. Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, sembra intenzionato a fermarli per circa un mese.