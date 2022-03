Tiribocchi: “Subito a giudicare Osimhen! Solo lui segna nel Napoli”

Andrea Tiribocchi, ex calciatore ed attualmente opinionista a Dazn, ha parlato a Radio Goal.

L’ex bomber dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, difendendo a spada tratta il valore di Osimhen: “In Italia si ha sempre in vizio di pretendere tutto è subito. Osimhen era reduce da un brutto infortunio ed ha subito fatto capire al suo rientro che è l’unico a segnare ultimamente nel Napoli”. Parole di stima che continuano a fioccare per Osimhen, anche da parte di un bomber di vecchia razza della Serie A, dopo la risposta sul campo alle parole di Tudor che avevano subito etichettato il nigeriano ai gradini più alti degli attaccanti in Italia e al contempo inferiore alle potenzialità del serbo Vlahovic.

Osimhen ha subito risposto in campo.