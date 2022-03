Ssc Napoli, il report di allenamento del 14 marzo

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 14 marzo.

“Dopo il successo di Verona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma sabato alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 30esima giornata di Serie A. Il gruppo andato in campo ieri ha svolto lavoro di scarico mentre gli altri uomini della squadra dopo una prima fase di riscaldamento hanno svolto una partita di allenamento con la Primavera e componenti del settore giovanile. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Meret terapie. Petagna si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di domani”.