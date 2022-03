Sconcerti: “Napoli? Era ora che si cambiassero gli esterni. Vlahovic o Osimhen? Il secondo è più imprevedibile”

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della Serie A, degli ultimi risultati delle big e del momento del Napoli dopo la vittoria a Verona.

“Napoli? Credo che sia la prima volta che Insigne rimanga fuori per scelta tecnica. Era ora, visto che se giochi con le ali che ti fanno un gol a testa in 29 partite devi cambiare. Meglio Vlahovic o Osimhen? Osimhen è una furia. Vlahovic fa più gol e più normali, Osimhen è imprevedibile. Gli avversari devono ancora abituarsi a lui, quello che mi sorprende è che non ha bisogno del terzo tempo sui colpi di testa, salta anche da fermo“