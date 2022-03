Nainggolan: “Napoli segui Spalletti che con lui si vince lo Scudetto”

Tra le due milanesi si inserisce anche il Napoli, che secondo Radja Nainggolan ha il suo elemento di maggior valore in Luciano Spalletti, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“La favorita per la vittoria finale è l’Inter che ha una rosa superiore alle altre, ma Spalletti è un vincente nato: ha sempre giocato per vincere. Lavora per quello e la dimostrazione sono tutte le squadre dove ha allenato. Il Napoli deve lavorare come se non dovesse vincer nulla e disputare ottime gare. Per temperamento credo che Lobotka sia il calciatore ideale per Spalletti. Zielinski ricorda me quando giocavo sulla trequarti, il polacco però non è l’unico grande giocatore a disposizione per Luciano: Elmas è fenomenale dietro la punta. Ogni tanto sento Mertens: Spalletti ogni volta che con la Roma affrontavamo il Napoli aveva in Mertens un vero e proprio incubo, lo temeva fortemente. Adesso Luciano punta su Osimhen, anche se Dries ogni volta che viene chiamato in causa segna e fa bene. Spalletti può essere finalmente l’allenatore che può portare lo Scudetto a Napoli”.