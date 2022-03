Mughini: “La Juve non ha possibilità di vincere lo scudetto”

Il noto giornalista Mughini ha parlato a Il Messaggero sulla situazione in casa Juventus.

L’opinionista, assiduo ospite agli studi di Tiki Taka, ha specificato che: “La Juventus non è diventata una squadra forte nemmeno dopo il mercato di gennaio. Trovo abbastanza fuori luogo parlare di scudetto dopo l’annata appena vista”. Parole che suonano come un macigno per le ambizioni della squadra di Allegri, che non ha ancora perso le speranze per una rimonta verso lo scudetto che entrerebbe nella storia del club dopo un inizio davvero negativo. Basti pensare che i bianconeri abbiano recuperato ben 12 punti dagli azzurri negli ultimi mesi, dopo la partenza shock e il -16 della prima parte del girone.