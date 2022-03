Molina: “Segnare il sesto gol al Maradona sarebbe bellissimo”

Nahuel Molina, difensore dell’Udinese, prossima avversaria del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Udinese Tv, dove ha parlato della sfida con i partenopei e del suo gol in quella alla Roma.

“Sono molto felice di giocare e fare punti per la squadra. Sono molto contento del goal di oggi. A mio avviso ad inizio campionato non ero al cento per cento della mia forma fisica. Oggi sto benissimo e sono felice di aiutare la squadra, sia in gara sia durante gli allenamenti. Anche il gruppo mi porta ad essere così. Ci dispiace per il pareggio all’ultimo però siamo felici della partita che abbiamo giocato, sia a livello difensivo che offensivo. Segnare è sempre bellissimo perché ti dà confidenza, segnare il sesto goal al “Maradona” sarebbe bellissimo”.