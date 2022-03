Marani: “Milan e Napoli hanno vinto, per lo scudetto la Juve deve vincerle tutte”

Matteo Marani ha parlato allo studio di Sky sulla corsa a scudetto e non ha escluso la Juventus.

L’opinionista ha parlato in particolar modo dei bianconeri: “La Juventus deve vincere per forza tutte le partite e dovrà battere dunque anche l’Inter. Milan e Napoli hanno vinto, ora tocca alla Juventus: le partite sono sempre di meno ed è difficile per i bianconeri. Tuttavia possono essere soddisfatti di essere ancora in lotta per tre titoli”. Una disamina che dunque non escluderebbe totalmente la Juventus dal discorso scudetto, considerati anche altri 27 punti in palio nelle ultime 9 giornate. Allegri ha ridisegnato la squadra ed ha trovato risposte importanti anche in attacco.