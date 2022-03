Makengo: “Vogliamo giocare col nostro stile. A Napoli per fare punti”

Jean-Victor Makengo, centrocampista dell’Udinese, ha parlato al termine della sfida dei suoi contro la Roma ai microfoni di Udinese Tv, ponendo anche un pensiero alla prossima partita con il Napoli.

“È stata una bella partita, siamo molto felici di come abbiamo giocato. Peccato per goal che abbiamo preso all’ultimo minuto. Noi vogliamo sempre giocare con il nostro stile. Vogliamo andare a Napoli e fare punti. Io, Jajalo e Pereyra non abbiamo tanto giocato assieme però ci alleniamo sempre assieme e conosciamo quali sono le qualità di tutti. I tifosi oggi ci hanno supportato molto, siamo molto felici di avere tifosi così. C’è un po’ di delusione per i tre punti persi però siamo felici di poter mostrare il nostro gioco”.