Libero condanna lo striscione dei veronesi: “Qui c’è ben poca goliardia”

Anche il quotidiano Libero condanna aspramente lo striscione dei veronesi con le coordinate per bombardare Napoli, con un breve commento:

“Ha suscitato un coro unanime di dissenso e incredulità lo striscione appeso fuori dal Bentegodi la notte prima di Verona-Napoli. L’avversione degli ultrà di casa verso i partenopei è risaputa e inesauribile, ma qui di goliardia ce n’è poca: tirare in mezzo la guerra in Ucraina con il suo carico di morte non pare materia da curve. Considerato poi che proprio l’Hellas ha attivato numerose iniziative di solidarietà per il popolo ucraino”.