Il Mattino – Osimhen: “Possiamo farcela, dobbiamo vincerle tutte…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Victor Osimhen a seguito della vittoria del Napoli contro il Verona.

L’attaccante nigeriano ha sottolineato l’ottima prestazione del gruppo squadra e manifestato il suo credere al sogno scudetto.

Le parole di Osimhen: “Questa è la risposta alla delusione per quel ko con il Milan. Era difficile reagire così bene, perché la sconfitta di domenica ci ha fatto male. Ma noi questi tre punti li abbiamo meritati contro un Verona che era molto ben oganizzato. Ora dobbiamo vincerle tutte. Senza pensare a quello che fanno gli altri. Siamo contenti per i tifosi, sono stati eccezionali non era certo così scontato dopo la sconfitta di sette giorni fa averne così tanti qui al Bentegodi“.