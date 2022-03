L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sullo striscione discriminatorio esposto ieri dai tifosi del Verona, in occasione della partita contro il Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la società gialloblù potrebbe rischiare di dover chiudere diversi settori del Bentegodi per una o più giornate di campionato. A meno che non decida di collaborare con le forze dell’ordine per individuare i responsabili e di adottare un codice di anti violenza.