Gazzetta – Spalletti: “Siamo padroni del nostro futuro, Osimhen è un top…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti a seguito della partita contro il Verona, terminata 2-1 per il Napoli.

Il tecnico toscano si è soffermato sulla prestazione della squadra, esaltando quanto mostrato in campo e affermando che, con questa determinazione e voglia di vincere, gli azzurri possono aspirare al sogno scudetto.

Queste le parole di Spalletti: “C’è stata una crescita verticale nell’atteggiamento del gruppo. E questo mi fa essere fiducioso. Se continuiamo così, se saremo bravi bravi possiamo ancora essere padroni del nostro futuro in campionato. Avevamo detto che in caso di sconfitta sarebbe stata una gara fatale, vincendola siamo ancora agganciati e può succedere di tutto. Siamo nella possibilità di giocarci questo campionato, con questa vittoria qui. Certo, ci siamo creati delle difficoltà, le squadre davanti a noi devono concederci qualcosa, però”.

Poi, parentesi su Osimhen: “Spacca in due la partita e non solo con i gol, ma perché mette anche tante altre cose ad aiutare la squadra. Devastante per i gol, ma a volte fa confusione perché maremma impestata a volte l’ ha già pulita una palla e invece va con interpretazioni creative. Anche quando decide di puntare 5-6 difensori. Altre volte se non lo richiami rimane per tre azioni consecutive in fuorigioco. Ma parliamo di un calciatore Top che diventerà nei prossimi mesi Toppissimo”.