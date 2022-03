Di Carlo a Radio Goal: “Osimhen galvanizzato dalle parole di Tudor”

Radio Kiss Kiss Napoli, nella sua consueta trasmissione denominata Radio Goal, ha ospitato Domenico di Carlo.

L’ex allenatore del Chievo ha espresso il suo pensiero sulla grande partita messa in atto da Victor Osimhen, il quale “si sarebbe caricato dopo le parole di Igor Tudor” che l’avrebbe catalogato tra gli attaccanti più forti della Serie A ma al contempo inferiore a Dusan Vlahovic; il nigeriano ha mostrato i muscoli a Verona con una doppietta davvero decisiva per il destino del Napoli e per il suo feeling con la rete ritrovato dopo la sconfitta interna con il Milan. Di Carlo ha messo in luce anche la bravura dell’attaccante “nel capitalizzare le occasioni da rete”. Adesso la testa del nigeriano è già al match di sabato pomeriggio contro i friulani dell’Udinese.