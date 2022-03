Criscitiello: “Il Bentegodi andrebbe chiuso fino a quando non vengono individuati i colpevoli!”

Michele Criscitiello, giornalista sportivo di Sportitalia, è intervenuto nel programma “Si Cafè” sullo striscione al Bentegodi.

Quest’ultimo è apparso categorico sulle misure da prendere dopo un episodio del genere: “Il Bentegodi deve essere chiuso fino a quando il Verona non scoprirà i colpevoli. Questo schifo non passi inosservato!”. Parole forte, quelle di Criscitiello, che probabilmente non sono così inopportune se analizziamo la gravità dell’episodio di cui stiamo parlando. L’intervenuto completo è stato pubblicato dal profilo twitter di Sportitalia, dove è possibile ascoltare l’intervento integrale.

‼️CRISCITIELLO A SI CAFÈ: “BENTEGODI CHIUSO FINCHÉ NON ESCONO I NOMI DEI COLPEVOLI. QUESTO SCHIFO NON PASSI INOSSERVATO”



Questo il duro commento del nostro direttore @MCriscitiello in merito allo striscione esposto all’esterno dello stadio di #Verona #sportitalia pic.twitter.com/xQsSyAUiHk — Sportitalia (@tvdellosport) March 14, 2022

Criscitiello la pensa come tutti noi ed è giusto che vengano prese in considerazione conseguenze severissime.