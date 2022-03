CorrSport – Cambio modulo e forze fresche: Spalletti ha scelto bene

Luciano Spalletti ha cambiato assetto tattico a Verona.

Il tecnico toscano si è presentato al Bentegodi con un 4-3-3 atipico per il Napoli visto quest’anno. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui sarebbero stati fondamentali due cambi rispetto al match con il Milan: passaggio al modulo sopra citato ed inserimento di Lozano e Anguissa per Zielinski ed Insigne(apparsi sottotono contro i rossoneri al Maradona). Due scelte che hanno pagato e che hanno dimostrato quanto sia importante saper ruotare una rosa che oramai sta recuperando tutti i suoi prezzi più pregiati e che dovrà sfruttare la sua completezza fino alla fine. Il Napoli vuole crederci e per sognare in grande avrà bisogno di confidare nell’aiuto di tutti i calciatori.

Anguissa si è dimostrato pedina indispensabile.