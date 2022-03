Bergonzi: “Secondo giallo a Ceccherini inventato. Non interrompe azione pericolosa”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato a proposito delle vicende arbitrali della ventinovesima giornata di Serie A ai microfoni di 1 Station Radio, durante la trasmissione 1 Football Club. Tra gli episodi, si è parlato anche dell’espulsione di Ceccherini in Verona-Napoli. Queste le sue parole:

“Sugli episodi di Verona-Napoli? Il secondo giallo a Ceccherini è completamente inventato. Il cartellino giallo per fallo di mano va dato solo nel caso vada ad interrompere un’azione pericolosa e in quel caso l’azione pericolosa non esisteva. Il Napoli era a centrocampo con Osimhen girato di spalle. Decisione completamente errata da parte del direttore di gara”.