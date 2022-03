Verona, l’elenco dei convocati per il Napoli: c’è Barak, out Lasagna

Il Verona ritrova Antonin Barak per la sfida contro il Napoli, ma perde Lasagna e Veloso, che saranno out come Lazovic, Retsos, Pandur. Frabotta e Dawidowicz. Igor Tudor, infatti, ha appena diramato la lista dei 22 convocati che oggi sfideranno gli azzurri. Questa l’elenco completo:

5 Faraoni

7 Barák

10 Caprari

12 Chiesa

14 Ilić

16 Casale

17 Ceccherini

18 Cancellieri

21 Günter

22 Berardi

24 Bessa

29 Depaoli

31 Šutalo

32 Flakus Bosilj

42 Coppola

61 Tameze

63 Turra

78 Hongla

88 Praszelik

96 Montipò

97 Terracciano

99 Simeone