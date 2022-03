Secondo quanto riferisce Tuttosport, si va verso il tutto esaurito allo stadio Bentegodi per Verona-Napoli. Sono circa 20mila i biglietti venduti per la sfida delle 15 che rappresenta un crocevia importante per la stagione degli azzurri. E, come affermato dal tecnico gialloblù Tudor, sarà un motivo di orgoglio e una sorta di premio per gli scaligeri.