TMW – Verona-Napoli, una sfida dagli undici metri

Verona-Napoli quest’anno non è soltanto una sfida tatticamente interessante ma anche importante sull’aspetto mentale. Gli scaligeri per un’ambizione europea, il Napoli per non veder tramontare il sogno scudetto. Ci sono delle statistiche che affiancano queste analogie: i calci di rigore. Le due squadre, infatti, hanno la miglior media realizzativa dagli undici metri. I gialloblu hanno trasformato tutti e 7 rigori concessi, gli azzurri 7 su 10.