In seguito all’esposizione dello striscione shock al Bentegodi dove i tifosi della curva sud del Verona incitavano Russa e Ucraina a colpire la città di Napoli, la dirigente nazionale per le Politiche per il Sud Gabriella Peluso ha chiesto l’immediata retrocessione in Serie B dell’Hellas Verona.

Secondo la Peluso, la Lega Calcio dovrebbe intervenire urgentemente per punire il Verona e la sua tifoseria che si è resa nuovamente protagonista di razzismo territoriale contro Napoli. Aggiunge, inoltre, che lo striscione oltre che razzista è demenziale e costituisce incitazione alla guerra: per questo motivo non deve restare impunito.