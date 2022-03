Sky – Le ultimissime di formazione: tre cambi per Spalletti, Tudor ha scelto chi giocherà sulle fasce

La redazione di Sky Sport parla delle ultime di formazione per quanto riguarda Verona-Napoli. Difesa a tre per i gialloblù con Casale, Gunter e Ceccherini davanti a Montipò. Sugli esterni toccherà a Depaoli e Faraoni, per via dell’assenza di Lazovic, mentre Tameze andrà a far coppia con Ilic in mediana. Davanti c’è Simeone come unica punta, supportato da Caprari e Lasagna. Spalletti conferma invece il 4-2-3-1 con Anguissa che andrà a rimpiazzare Fabian Ruiz in mediana, al fianco di Lobotka. Cambi anche sugli esterni, con Ounas e Lozano al posto di Politano ed Insigne. Confermati portiere, difesa, Zielinski e Osimhen. Di seguito le probabili:

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Ounas, Zielinski, Lozano; Osimhen.