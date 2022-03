All’Artemio Franchi di Firenze aprono la domenica Fiorentina e Bologna. Inizio col botto per il Bologna con Soriano che a tu per tu con Terracciano spara sulla traversa. Legni che tormentano il Bologna con Orsolini che a porta vuota colpisce incredibilmente il palo. Sfortunata la squadra ospite che al 41′ rimangono in 10 per la doppia ammonizione di Bonifazi. Fiorentina pericolosa più volte con Piatek e Biraghi.