Osimhen, una doppietta che grida vendetta

Una partita difficile, sia sul piano tecnico che su quello mentale, perchénella terra di Romeo e Giulietta, da sempre, non è una gara come le altre. Il Napoli ha sempre sofferto le pressioni, perché si sa che le questioni territoriali l’hanno fatta sempre da padrona da quando la serie A esiste. La fatal Verona negli anni ottanta fece perdere lo scudetto a Maradona e company, lo scorso anno impedì agli azzurri di accedere alla Champions, oggi avrebbe potuto complicare il cammino verso la vetta con la vittoria della Juve e del Milan ieri, nonché quella plausibile dell’Inter che in serata affronterà il Torino. Ci ha pensato lui, il numero 9: Victor Osimhen ha saputo trascinare la squadra alla vittoria, una vittoria, come detto, tutt’altro che banale.

Un gol di testa ed uno di destro per ribadire la sua crescita sotto ogni punto di vista. Ha salutato i tifosi più volti sotto la curva, dedicando a loro questi tre punti pesantissimi, fotografando il momento nel senso letterale del termine. Aveva in mente altre coordinate. Quelle vincenti. Per di più è il primo calciatore africano della storia ad aver segnato una doppietta all’Hellas, un dato statisticamente importante considerando le simpatie non propriamente nascoste per fazioni bigotte delle curve scaligeri.

Insomma, un pomeriggio perfetto, all’insegna della lezione più importante che potesse dare il Napoli, con il suo condottiero pronto a prendersi sempre più responsabilità sulle spalle a suon di gol.