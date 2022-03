L’avvocato Pisani: “Tifosi del Verona senza valori e civiltà, Lega e Figc squalifichino la Curva Sud per tutto il campionato”

L’avvocato Angelo Pisani ha commentato con un comunicato lo striscione esposto dalla Curva Sud del Verona alla vigilia del match contro il Napoli: “Vergognoso e specchio dell’anima di gente (fortunatamente pochi e non riguarda gli abitanti di Verona) senza valori e civiltà lo striscione inneggiante alla guerra in Ucraina e a bombardamenti su Napoli fotografato fuori lo stadio di Verona. Se non vogliono essere complici di tanto disgusto e brutti esempi, (c’è da chiedere) alle istituzioni ed alla Lega calcio e FIGC di stigmatizzare questo striscione e squalificare la curva del Verona per tutto il campionato, inserendo poi nel regolamento anche la sconfitta a tavolino per squadre che hanno tali supporters e non fanno onore ai valori dello sport. Mi auguro che la società prenda subito le distanze dai suoi pseudo tifosi filo Putin salvo che non voglia iscrivere la squadra del Verona al campionato russo”.