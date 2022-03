Le parole della conferenza stampa di Luciano Spalletti di ieri hanno trovato riscontro anche nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il Napoli, infatti, oggi deve assolutamente vincere per non dire addio ai sogni Scudetto e per restare alla giusta distanza dall’Atalanta per un posto alla prossima Champions League. Non bastano più le chiacchiere adesso e gli azzurri sono al bivio dei propri sogni.