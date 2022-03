Il Mattino: “Tutto il peso del goal è sulle spalle di Osimhen”

Victor Osimhen dovrà incidere dal primo minuto contro il Verona.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, l’attaccante nigeriano dovrà guidare il Napoli a suon di goal e al posto di Dries Mertens: “Spalletti ci ha pensato a lungo ma poiché non può rischiare una abiura tattica a due mesi dalla fine della stagione e anche perché con avrebbe un uomo molto sbilanciato là nel mezzo (Zielinski ed Elmas danno maggiore equilibrio), partirà ancora con Mertens in panchina. Il belga ha sperato a lungo di essere titolare con il Verona e quindi un po’ male ci resterà. Anche perché da subentrante non è mai stato decisivo: appena due reti e mai della vittoria. In ogni caso, tutto il peso del gol è sulle spalle di Osimhen a cui a tempo di record è stata ricostruita la maschera”. Osimhen è carico.