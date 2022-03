Maurizio De Giovanni, celebre scrittore napoletano, ha rilasciato un post su Facebook dove ha commentato lo striscione choc dei tifosi veronesi:

“Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obbiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista”.