Dazn, Pazzini: “Verona-Napoli? I partenopei sono delusi, serve una partita di carattere contro la rivelazione del campionato”

Ai microfoni di Dazn, Giampaolo Pazzini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida fra Verona-Napoli:

“Nel Napoli dopo la sconfitta col Milan vedo delusione, perché quella partita li poteva portare in vetta. Invece dopo la partita con l’Inter hanno perso una seconda occasione. Contro il Verona è chiamato a fare una partita di carattere e personalità, in uno stadio, che conosco bene, difficile e contro una squadra che sta facendo benissimo. Forse il Verona è la rivelazione del campionato, ha tre giocatori in doppia cifra e sono in fiducia, quindi è una partita complicata per il Napoli”.