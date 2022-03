CorrSport – Spalletti dovrà contare sugli uomini più in forma

Luciano Spalletti sa bene che in questo momento della stagione è davvero vietato sbagliare.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui servirebbero gli uomini più in forma della rosa partenopea: “E allora, Spalletti cambia. Cambierà, stando alle indicazioni venute fuori nel corso di una serie di sessioni di allenamento mirate anche a

riproporre il modo di giocare del Verona: uomo contro uomo, duelli su duelli. Partita complicata, delicata, fondamentale e dunque partita da affrontare con il piglio giusto e gli uomini più in forma soprattutto in un momento propizio dal punto di vista della disponibilità complessiva: fuori causa soltanto Meret, da ieri alle prese con le terapie alla schiena dopo la frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare, e Malcuit”.

Il Napoli contro il Verona dovrà dimostrare la forza di tutta la rosa e Spalletti ne è consapevole.